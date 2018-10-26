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Православні Чернігівщині вшанували Єрусалимську ікону Божої Матері

01:16, 26 жовтня 2018
Православ`я
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Православні Чернігівщині вшанували Єрусалимську ікону Божої Матері / orthodox.cn.ua

У день вшанування ікони Пресвятої Богородиці, іменованої Єрусалимська, 25 жовтня, архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент звершив Божественну літургію у Свято-Троїцькому храмі м. Носівка на Чернігівщині, де знаходиться список чудотворної Єрусалимської ікони Божої Матері, написаний з благословення блаженноспочилого Митрополита Іринея (Семка) та освячений на Гробниці Пресвятої Богородиці у Єрусалимі.

За богослужінням була виголошена сугуба молитва за мир в Україні та про єдність Православної Церкви, повідомляє сайт Ніжинської єпархії УПЦ.

Після читання Святого Євангелія владика Климент звернувся до пастви зі словом проповіді.

/ orthodox.cn.ua

Після завершення Божественної літургії Архіпастир поздоровив настоятеля Богоявленської церкви с. Володькова Дівиця протоієрея Михаїла Гладиша з 50-річчям від дня народження та подарував ювілярові Святу Біблію.

Далі відбувся хресний хід центральними вулицями міста з чудотворною Єрусалимською іконою Пресвятої Богородиці.

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