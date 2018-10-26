Православні Чернігівщині вшанували Єрусалимську ікону Божої Матері

У день вшанування ікони Пресвятої Богородиці, іменованої Єрусалимська, 25 жовтня, архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент звершив Божественну літургію у Свято-Троїцькому храмі м. Носівка на Чернігівщині, де знаходиться список чудотворної Єрусалимської ікони Божої Матері, написаний з благословення блаженноспочилого Митрополита Іринея (Семка) та освячений на Гробниці Пресвятої Богородиці у Єрусалимі.

За богослужінням була виголошена сугуба молитва за мир в Україні та про єдність Православної Церкви, повідомляє сайт Ніжинської єпархії УПЦ.

Після читання Святого Євангелія владика Климент звернувся до пастви зі словом проповіді.

Після завершення Божественної літургії Архіпастир поздоровив настоятеля Богоявленської церкви с. Володькова Дівиця протоієрея Михаїла Гладиша з 50-річчям від дня народження та подарував ювілярові Святу Біблію.

Далі відбувся хресний хід центральними вулицями міста з чудотворною Єрусалимською іконою Пресвятої Богородиці.