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У Попасній побудують православний храм на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело»

00:48, 26 жовтня 2018
Православ`я
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У Попасній побудують православний храм / sed-eparhia.com

У прифронтовому місті Попасна освячено місце під будівництво нового православного храму на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело».

Очолив освячення місця під будівництво храму архієпископ Сєверодонецький і Старобільський Никодим, повідомляє сайт Сєверодонецької єпархії УПЦ.

/ sed-eparhia.com

На богослужінні молилися духовенство єпархії, віруючі, а також міський голова Ю. Онищенко.

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