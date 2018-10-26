У Попасній побудують православний храм на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело»
00:48, 26 жовтня 2018Православ`я
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У Попасній побудують православний храм / sed-eparhia.com
У прифронтовому місті Попасна освячено місце під будівництво нового православного храму на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело».
Очолив освячення місця під будівництво храму архієпископ Сєверодонецький і Старобільський Никодим, повідомляє сайт Сєверодонецької єпархії УПЦ.
На богослужінні молилися духовенство єпархії, віруючі, а також міський голова Ю. Онищенко.
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