У Попасній побудують православний храм на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело»

У прифронтовому місті Попасна освячено місце під будівництво нового православного храму на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело». Очолив освячення місця під будівництво храму архієпископ Сєверодонецький і Старобільський Никодим, повідомляє сайт Сєверодонецької єпархії УПЦ. На богослужінні молилися духовенство єпархії, віруючі, а також міський голова Ю. Онищенко.

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