Православні в Умані зустріли чудотворну ікону Пресвятої Богородиці «Благоуханний Цвіт»
21:21, 25 жовтня 2018Православ`я
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Ікона Богородиці перебуватиме у соборі до 1 листопада / eparhia-uman.org.ua
До Уманської єпархії УПЦ у четвер, 25 жовтня, прибула чудотворна ікона Пресвятої Богородиці «Благоуханний Цвіт».
Перший храм єпархії, який гостинно відкрив свої двері для святині – Свято-Миколаївський кафедральний собор Умані, повідомляється на сайті Уманської єпархії УПЦ.
Під спів тропаря Божій Матері ікону занесли до храму, де у співслужінні кліриків собору митрополит Пантелеімон звершив перед нею молебень.
Після богослужіння всі присутні прикладалися до святині та були помазані освяченим єлеєм.
Ікона Богородиці перебуватиме у соборі до 1 листопада, а потім буде відвідувати храми міста Умані та благочинь Уманської єпархії.
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