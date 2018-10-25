этот материал доступен на русском

Православні в Умані зустріли чудотворну ікону Пресвятої Богородиці «Благоуханний Цвіт»

21:21, 25 жовтня 2018
Православ`я
1665 0
Ікона Богородиці перебуватиме у соборі до 1 листопада / eparhia-uman.org.ua

Перший храм єпархії, який гостинно відкрив свої двері для святині – Свято-Миколаївський кафедральний собор Умані, повідомляється на сайті Уманської єпархії УПЦ.

/ eparhia-uman.org.ua

Під спів тропаря Божій Матері ікону занесли до храму, де у співслужінні кліриків собору митрополит Пантелеімон звершив перед нею молебень.

/ eparhia-uman.org.ua

Після богослужіння всі присутні прикладалися до святині та були помазані освяченим єлеєм.

Ікона Богородиці перебуватиме у соборі до 1 листопада, а потім буде відвідувати храми міста Умані та благочинь Уманської єпархії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter