Православні в Умані зустріли чудотворну ікону Пресвятої Богородиці «Благоуханний Цвіт»

До Уманської єпархії УПЦ у четвер, 25 жовтня, прибула чудотворна ікона Пресвятої Богородиці «Благоуханний Цвіт».

Перший храм єпархії, який гостинно відкрив свої двері для святині – Свято-Миколаївський кафедральний собор Умані, повідомляється на сайті Уманської єпархії УПЦ.

Під спів тропаря Божій Матері ікону занесли до храму, де у співслужінні кліриків собору митрополит Пантелеімон звершив перед нею молебень.

Після богослужіння всі присутні прикладалися до святині та були помазані освяченим єлеєм.

Ікона Богородиці перебуватиме у соборі до 1 листопада, а потім буде відвідувати храми міста Умані та благочинь Уманської єпархії.