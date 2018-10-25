В Естонії були обрітені мощі святої монахині Катерини Пюхтицької

В Естонії 20 жовтня були обрітені мощі святої черниці Катерини Пюхтицької.

Цього дня на сестринському кладовищі Пюхтицького Успенського ставропігійного жіночого монастиря членами комісії, яку очолив Митрополит Таллінський і всієї Естонії Євген, у присутності духовенства Естонської єпархії, сестер Пюхтицького монастиря і паломників обителі були обрітені мощі святої блаженної Катерини Пюхтицької, Христа заради юродивої. Про це повідомляється на офіційному сайті Естонської Православної Церкви.

Обрітені останки зараз описуються фахівцями археологом Платоновою Н.І. та антропологом Зубовою А. В. та готуються до облачіння за чернечим чином.