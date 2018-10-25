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В Естонії були обрітені мощі святої монахині Катерини Пюхтицької

20:31, 25 жовтня 2018
Православ`я
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В Естонії були обрітені мощі святої монахині Катерини Пюхтицької / orthodox.ee

Цього дня на сестринському кладовищі Пюхтицького Успенського ставропігійного жіночого монастиря членами комісії, яку очолив Митрополит Таллінський і всієї Естонії Євген, у присутності духовенства Естонської єпархії, сестер Пюхтицького монастиря і паломників обителі були обрітені мощі святої блаженної Катерини Пюхтицької, Христа заради юродивої. Про це повідомляється на офіційному сайті Естонської Православної Церкви.

/ orthodox.ee

Обрітені останки зараз описуються фахівцями археологом Платоновою Н.І. та антропологом Зубовою А. В. та готуються до облачіння за чернечим чином.

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