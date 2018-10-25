У Святогірській лаврі вшанували пам'ять преподобного Арсенія Святогірського

У Святогірській лаврі 25 жовтня вшанували пам'ять преподобного Арсенія Святогірського.

У день пам'яті першого настоятеля Святогірської обителі після її відродження у 1844 р. митрополит Святогірський Арсеній відслужив молебень преподобному святогорцу, повідомляється на сайті обителі.

Молебень відбувся у монастирській каплиці на честь преподобних Арсенія і Германа Святогорських, розташованої на майданчику літньої трапезної обителі. П'ять років тому намісник Святогірської лаври у цей день очолив урочисте її освячення.

Щорічно у дні пам'яті великих подвижників Святих Гір у присвяченій їм каплиці святогірською братією служаться молебні.

На богослужінні молилася братія обителі та паломники. Звернувшись до присутніх, владика виголосив слова подяки 12 трудівникам-возобновителям Святогірської обителі, які прийшли з Глинської пустині, сказавши про працю, яку зробив настоятель отець Арсеній з братією у перші роки після відродження монастиря після Катерининського закриття.

«Наших попередників поминаючи сьогодні, ми вручаємо свої душі, і майбуття і нашої святої обителі, і Святої Церкви і нашої Вітчизни їх святим молитвам».

Також владика намісник розповів про обрітення мощей преподобного Арсенія Святогірського.

По закінченні молебню всі помазувалися маслом з лампади у каплиці перед іконами преподобних Арсенія і Германа Святогорських.