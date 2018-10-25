Предстоятель УПЦ щосуботи звертатиметься до вірян з телеекрану.

Звернення Блаженнішого Митрополита Онуфрія до всіх українців транслюватиметься щосуботи вранці. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на inter.ua.

«Сьогодні, коли Православна Церква переживає серйозні виклики, людям особливо необхідна підтримка і потрібні слова, які зміцнюють віру, — повідомляється в анонсі телеканалу. — «Інтер» дає можливість мільйонам вірних Української Православної Церкви почути свого Предстоятеля — людину, який вважається безумовним авторитетом в Православному світі, якого люблять, цінують і поважають парафіяни».

Блаженніший Митрополит Онуфрій буде говорити про те, що важливо зрозуміти і пропустити через своє серце, щоб знайти спокій і усвідомлення сьогоднішнього дня, набути впевненості в завтрашньому дні. І внутрішньо прийти до миру.

Те, що у людей є потреба у цьому, видно в тому числі з рейтингів інтерв’ю та звернень Блаженнішого Онуфрія, які були останнім часом в ефірі ТК «Інтер», повідомляє керівник Inter Media Group Ганна Безлюдна.

«Люди його чекають. У період, коли навколо багато спокус, сумнівів, людям хочеться знайти упевненість, заспокоїтися, почути те, що вони самі думають, від людини, який володіє незрівнянно високим авторитетом, — підкреслює Ганна Безлюдна. — … Завдяки телевізійному ефіру мільйони людей щотижня будуть причетні спілкуванню з Блаженнішим».

Щотижневе звернення до віруючих Предстоятеля Української Православної Церкви, Блаженнішого Митрополита Онуфрія «Слово Предстоятеля» транслюватиметься щосуботи о 08.30 в ефірі телеканалу «Інтер».