Синод Болгарської Православній Церкві 5 листопада обговорить питання про скликання Всеправославного собору

Синод Болгарської Православної Церкви обговорить питання про скликання Всеправославного собору у зв'язку з ініціативою Вселенської патріархії щодо української Церкви на позачерговому засіданні 5 листопада.

Про це сказав офіційний представник Болгарської Православної Церкви протоієрей Миколай Георгієв, повідомляє російське інформагентство.

«На майбутньому засіданні митрополити вирішать, чи підтримувати пропозицію Патріарха Кирила про скликання Всеправославного собору, для вирішення розбіжностей, які виникли у Православній Церкві, або оприлюдять свою позицію, попередньо розглянувши церковні документи понад 300-річної давності», - повідомив Миколай Георгієв.

Раніше на засіданні синоду Болгарської Православної Церкви, який проходив на початку жовтня, було прийнято рішення передати питання про дії Константинопольського патріарха Варфоломія від початку процесу надання автокефалії української Церкви на розгляд спеціальній комісії, а пропозицію митрополита Ловчанського Гавриїла «про скликання Всеправославного собору, який мав би розв'язувати це питання», було відхилено більшістю голосів.