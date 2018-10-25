У Мінську відзначили 40-річчя служіння на Білоруській землі митрополита Філарета

У домовому храмі Мінського єпархіального управління на честь Собору Білоруських святих 24 жовтня був звершений подячний молебень, присвячений до 53-річчя архієрейської хіротонії та 40-річчя служіння на Білоруській землі почесного Патріаршого екзарха всієї Білорусі митрополита Філарета (Вахромєєва).

Як повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви, по завершенні молебню митрополит Павел привітав почесного Патріаршого екзарха зі знаменними датами і побажав здоров'я і допомоги Божої, відзначивши значний внесок владики Філарета у відродження Православної Церкви в Білорусії.

Від імені єпископату, духовенства і мирян Білоруської Православної Церкви митрополиту Філарету були вручені просфора та квіти.

Глава Адміністрації Президента Республіки Білорусь Н. Кочанова зачитала вітання Президента Республіки Білорусь А. Лукашенко і вручив митрополиту Філарету букет квітів. Уповноважений у справах релігій і національностей Леонід Гуляко також тепло привітав ювіляра та вручив квіти.