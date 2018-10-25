Веркольский монастир збирає історії про чудеса за молитвами до святого Артемія

До 475-річчя преставлення праведного отрока Артемія Веркольского, яке буде відзначатися у 2019 році, Свято-Артемієво Веркольский монастир готує книгу про святого, для якої збирає історії про чудеса, що сталися за молитвами до нього.

На цей час зібрано вже близько 50 свідоцтв про чудеса за молитвами до святого юнака Артемія, повідомляє сайт обителі.

Про одне з таких чудес розповіла прочанка з підмосковного Протвино Світлана Гончарова.

— У мене бувають страшні головні болі. В один з таких нападів не допомагали ніякі найсильніші таблетки, я вже вирішила вранці викликати швидку допомогу. Нарешті, вдалося трохи задрімати. У тонкому сні до мене приходить отрок і каже: «Я — Артемій, попий водички». Наливає у кухоль із чистого, прозорого джерела воду і подає мені. Я випила. Коли прокинулася, ніякого болю не було. Стала шукати в інтернеті святого хлопчика, побачила житіє отрока Артемія Веркольского (раніше я не знала такого святого) і зрозуміла, що це він позбавив мене від страшного головного болю. Тоді я вирішила, що мені треба з'їздити до його монастиря, купила квиток і приїхала, щоб подякувати святому отроку Артемію, — поділилася своєю історією жінка.

У Веркольському монастирі просять усіх, хто отримував допомогу за молитвами праведного юнака Артемія, повідомити про це в обитель.

Згідно житія святого, Артемій народився у 1532 році в селі Верколі на річці Пинезі (нині Пинезького району Архангельської області), у благочестивій селянській родині. Він відрізнявся лагідністю, послухом і працьовитістю, вже з п'яти років почав цуратися дитячих ігор і допомагати своїм батькам Космі та Аполлінарії у роботі. Одного разу Артемій, у віці 13 років, разом із батьком боронив землю у полі; несподівано згустилися хмари і почалася гроза, під час якої хлопець загинув від удару блискавки.