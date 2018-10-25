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Громада Кафедрального собору УПЦ передала гуманітарну допомогу переселенцям у Пущі-Водиці

00:43, 25 жовтня 2018
Православ`я
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Громада Кафедрального собору УПЦ передала гуманітарну допомогу переселенцям у Пущі-Водиці / sobor.in.ua

Громада Кафедрального собору УПЦ передала гуманітарну допомогу переселенцям, які проживають у санаторіях «Супутник» та «Пуща-Водиця» у Пущі-Водиці.

Благочинний Андріє-Володимирського храму протоієрей Павло Білий і керівник соціального відділу Олена Богданова передали дітям бісквітні рулети, фрукти (мандарини, яблука, хурма) настільні ігри, набори дитячого кухонного посуду, іграшки, одяг. Про це повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

/ sobor.in.ua

Вже понад чотири роки соціальний відділ відвідує і підтримує центри переселенців з Донецької та Луганської областей, які перебувають у санаторіях Пуща-Водиці.

"Жителі міні-містечок подякували о. Павлу за надану допомогу, поговорили про проблеми, про ситуацію у країні, торкнулися духовної теми. Люди раді не тільки самій турботі, але й увазі, спілкуванню. Їм важливо відчувати, що держава і співвітчизники не кинули їх у скрутну хвилину, а відчувають біль і втрату", - повідомляється на сайті Кафедрального собору.

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