Громада Кафедрального собору УПЦ передала гуманітарну допомогу переселенцям у Пущі-Водиці

Громада Кафедрального собору УПЦ передала гуманітарну допомогу переселенцям, які проживають у санаторіях «Супутник» та «Пуща-Водиця» у Пущі-Водиці.

Благочинний Андріє-Володимирського храму протоієрей Павло Білий і керівник соціального відділу Олена Богданова передали дітям бісквітні рулети, фрукти (мандарини, яблука, хурма) настільні ігри, набори дитячого кухонного посуду, іграшки, одяг. Про це повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

Вже понад чотири роки соціальний відділ відвідує і підтримує центри переселенців з Донецької та Луганської областей, які перебувають у санаторіях Пуща-Водиці.

"Жителі міні-містечок подякували о. Павлу за надану допомогу, поговорили про проблеми, про ситуацію у країні, торкнулися духовної теми. Люди раді не тільки самій турботі, але й увазі, спілкуванню. Їм важливо відчувати, що держава і співвітчизники не кинули їх у скрутну хвилину, а відчувають біль і втрату", - повідомляється на сайті Кафедрального собору.