У Сумах тисячі православних пройшли хресною ходою з чудотворною Корсунською іконою

Традиційна хресна хода довкола історичного центру Сум із чудотворною Корсунською (Шпилівською) іконою Божої Матері, що іменується "Прозренна" відбулася 22 жовтня.

Під час ходи духовенство УПЦ на чолі з єпископом Ладижинським Сергієм несло шанований образ, постійно лунали церковні піснеспіви на честь Божої Матері, а також підносились молитви за мир і злагоду на Сумській землі та в Україні. Про це повідомляє "Православна Сумщина".

Колона учасників ходи зайшла на територію Пророко-Іллінського храму, а також відвідала місце зруйнованого Покровського храму.

"Православні сумчани вважають Корсунську чудотворну ікону Небесною Покровителькою Сум, тому хресна хода є благословенням та духовною втіхою усіх жителів міста", - повідомили у Сумській єпархії УПЦ.