Православні відзначили день пам'яті преподобного Амвросія Оптинського

У Введенському ставропігійному чоловічому монастирі Оптина пустинь 23 жовтня відзначили день пам'яті преподобного Амвросія Оптинського.

Як повідомляє patriarchia.ru, напередодні ввечері в обителі були звершені вечірня з акафістом преподобному старцю і всенічне бдіння. Богослужіння очолив намісник монастиря, єпископ Можайський Леонід.

У день свята в монастирі було звершено п'ять Божественних літургій.

23 жовтня в Казанській Амвросіївській ставропігіальній жіночої пустині в Шамордіно відбулося престольне свята.

Святкові богослужіння розпочалися напередодні малою вечірнею з акафістом преподобному старцю. Під час всенічного бдіння для поклоніння був винесений ковчег з часткою мощей святого.

У день свята божественну літургію очолив духівник обителі архімандрит Полікарп (Нечипорук) у співслужінні кліриків і братії монастиря Оптиної пустині в священному сані.

Божественна літургія завершилася молебнем із водосвяттям і хресним ходом навколо монастирського храму.