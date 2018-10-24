У 75-ту річницю визволення Мелітополя від німецько-фашистських загарбників православні молилися за загиблих воїнів
14:25, 24 жовтня 2018Православ`я
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Заупокійна літія / hramzp.ua
У Мелітополі 23 жовтня відзначили 75-річчя звільнення міста радянськими військами від німецько-фашистських загарбників.
З цієї нагоди священнослужителі напередодні на Алеї слави звершили заупокійну літію за воїнів-визволителів, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.
Помолитися також прийшли й парафіяни міських храмів.
Також священнослужителі поклали квіти до стели Скорботна Мати.
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