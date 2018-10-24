В Одесі для грузинської діаспори з'явиться храм на честь святої благовірної Тамари

Митрополит Агафангел 23 жовтня звершив закладку капсули в основу храму на честь святої благовірної Тамари, який був побудований з благословення Патріарха-Католікоса всієї Грузії Іллі II старанням головного ктитора О. Кутателадзе та грузинської діаспори Одеси.

Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ, біля входу в новий храм митрополита Агафангела зустрічали Генеральний консул Грузії в Одесі Торніке Берекашвілі та будівельники храму.

Під час богослужіння підносилися молитви про Предстоятелів Української та Грузинської Православних Церков. Також були освяченні накупольний хрест та дзвони.

За попередньою домовленістю з Патріархом-Католикосом Ілією II сюди на служіння буде направлений священик з Грузії. Також тут буде служити і клірик Одеської єпархії.