Про покликання християнина та готовність йти на жертви - Митрополит Антоній (рос.)

Управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Антоний (Паканич) – о вере, призвании христианина и готовности идти на жертвы.

"Ответы на возникшие сегодня сложные вызовы в церковной жизни однозначны для верующего человека. Мы знаем, что ничто не должно стать между Христом и нами: никакие удовольствия и привязанности этого мира, никакие сладостные обещания и увещания извне. И даже если весь мир будет лежать у наших ног, нам не следует поклоняться ему, соблазняться и усомниться в истине.

Казалось бы, это аксиома, не требующая доказательств. Но, к сожалению, некоторые соблазнились и сбились с верного пути. Вера сегодня стала разменной монетой, которой власть имущие запросто жертвуют ради достижения своих личных целей, при этом уверяя нас, что действуют во имя веры.

Разрыв евхаристических отношений после грубых канонических нарушений Константинопольского Патриархата является болью для всего православного мира. Но не может быть большей боли для человека, чем отрыв от Христа и Его Церкви. И это важно осознать тем, кто с раздражением и гневом воспринял данное решение; тем, кто отворачивается от Христа только из-за того, что лишен привычной картины жизни, зоны комфорта, приятных путешествий и ярких впечатлений.

Неужели для верующего человека все это может быть выше Христа, Его любви? Каждому нужно спросить себя: люблю ли я Господа, готов ли я ради Него пожертвовать своими привычками, комфортом и удовольствиями? Если нет, значит грош цена такой вере. Нельзя служить двух господам, нужно определяться.

Еще одно заблуждение в том, что некоторые люди собираются защищать Церковь, не заботясь при этом о собственном спасении. Уверяю, это невозможно! Нельзя верить во Христа и ненавидеть ближнего.

Нельзя спасти кого-либо, идя ко дну. Утопающему нужно сначала спасти себя, из последних сил двигаясь к берегу. И только потом помогать другим. Уделяя излишне много внимания новостям, обсуждая их, человек забывает заглянуть в себя, задуматься о вечном.

Ничто не должно затмить Славу Божию, которая наиболее ярко проявилась на Голгофе. Без крестных страданий не бывает Воскресения.

Будем стоять в правде до конца перед лицом искушений, будем молить Христа, чтобы дал нам силы перенести их и не соблазниться, как Он претерпел диавольские искушения в пустыне, обличая сатану. Не будем забывать, что призвание христианина – быть христианином всегда, тем более в сложных ситуациях".

"Вести".