Митрополит Онуфрій вважає, що політики не здатні створювати Церкви

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій вважає, що створення Церкви не є компетенцією політиків.

Про це він сказав в інтерв'ю журналу «Пастир і Паства».

«Нині деякі політики намагаються створити єдину помісну Церкву в Україні. Цю Церкву іноді називають Православною, а іноді просто - "помісна Церква". Політикам все одно, вони в цьому не особливо розбираються, та й не намагаються розібратися», - зазначив Митрополит Онуфрій.

При цьому він підкреслив безперспективність таких дій.

«Трагедія таких старань полягає у двох речах: по-перше, політики за своєю природою не здатні лікувати духовні розколи, вони по своїй природі можуть лише розділяти людей. Лише священнослужителі, за допомогою молитви, смирення та Божественної любові здатні об'єднувати людей із різними темпераментами, характерами, світоглядами в єдине суспільство, яке називається Церква Христова; по-друге, держава, на жаль, йде курсом, прийнятим після революції, курсом, що віддаляє людину від Бога», - зазначив Предстоятель УПЦ.

Разом з тим Митрополит Онуфрій звернув увагу на те, що «багато політиків, називаючись віруючими, хочуть створити Церкву, яка б діяла в їх інтересах».

«Хтось може заперечити та сказати, що у нас політики віруючі: вони моляться і ходять у храми. Не сперечаюся, це дійсно так. Але є сили, які наших віруючих політиків змушують приймати закони, що сприяють розвитку та узаконенню гріха. Якщо ж політики узаконюють беззаконня, то попри те, що вони вірують в Бога і ходять у храми, вони йдуть проти Христа. Вони ведуть себе та людей, які їх слухають, від Бога. Такі політики і Церкву хочуть підлаштувати під ритм свого життя», - сказав він.

Блаженніший пояснив, що «ми (УПЦ – ред.) любимо своїх політиків і поважаємо їх, але піти за ними не можемо. Інакше ми перестанемо бути Церквою, перетворимося в політичну організацію, і дні нашого буття будуть Богом полічені».