Запорізька єпархія УПЦ передала дитячій лікарні медобладнання на суму понад 150 тисяч гривень

У рамках проекту «Любов милосердствує» Запорізька єпархія УПЦ закупила для лікарні електрокардіограф та дорогі мікроскопи.

У рамках благодійного проекту 22 жовтня митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука передав дороге медичне обладнання 5-ій міській дитячій багатопрофільній лікарні Запоріжжя, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

«Для будь-яких батьків здоров'я чада – першочергове завдання, – зазначив владика Лука, звертаючись до медичних працівників установи. – Мабуть, немає нічого у світі, що могло б змінити цей пріоритет. Завдяки вашій турботі, вашому професіоналізму і в першу чергу вашим люблячим серцям наші діти швидше одужують і менше хворіють. І я впевнений, що нове обладнання, придбане на кошти парафіян і духовенства нашої єпархії, буде цьому тільки сприяти».

У свою чергу, головний лікар лікарні Андрій Запорожченко подякував владиці за допомогу, зазначивши, що співробітники лікарні тепер знають, що єпархія прийде на допомогу.

У дар лікарні були передані електрокардіограф, напівавтоматичний біохімічний аналізатор і мікроскопи на суму 159 тисяч гривень.