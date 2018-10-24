У Франції помер найстаріший клірик Корсунської єпархії - ігумен скиту Святого Духа архімандрит Варсонофій (Ферьє)

Найстаріший клірик Корсунської єпархії, намісник скиту на честь Святого Духа в Меніль-Сен-Дені, духівник обителей єпархії у Франції архімандрит Варсонофій (Ферьє) помер 20 жовтня на 84-му році життя, після важкої і тривалої хвороби

Про це повідомляє сайт Корсунської єпархії РПЦ.

Майбутній архімандрит народився у 1935 році в Парижі у французькій родині, навчався у паризькій школі мистецтв. У серпні 1964 року, на свято Преображення, у скиту Святого Духа митрополит Сурозький Антоній, його духовний отець, постриг його у мантію.

Будучи насельником Духівського скиту, настоятелем якого був на той час архімандрит Сергій (Шевич), о. Варсонофій близько познайомився з видатним іконописцем Руського зарубіжжя ченцем Григорієм (Колом). Кисті отця Григорія, зокрема, належать розписи в Духівському скиту. Коли в 1969 році чернець Григорій помер, о. Варсонофий домігся у місцевої влади поховати його в церкві, повідомляє сайт Orthodoxie.com.

У 1986 році чернець Варсонофій був висвячений у сан диякона і пресвітера митрополитом Ростовським Володимиром (Сабоданом), в ті роки – патріаршим екзархом Західної Європи, а згодом – митрополитом Київським і всієї України.

У 1993 був возведений у сан ігумена, а в 2010 – у сан архімандрита.

О. Варсонофій також став засновником двох жіночих монастирів у Франції – в ім'я Корсунської ікони Божої Матері в Грассаке (департамент Шаранта) та Знам'янського в Марсена (департамент Канталь). Він також розробив проекти храмів у цих оселях і керував іконописними майстернями в обох монастирях.

Всього за участю о. Варсонофія у Франції було побудовано близько десяти православних церков.

Відспівування архімандрита Варсонофія відбудеться вранці у середу, 24 жовтня, у Троїцькому кафедральному соборі на набережній Бранлі в Парижі. Службу очолить єпископ Корсунський Нестор. Поховання відбудеться 25 жовтня – у скиті Корсунської ікони Божої Матері в Думераке.