У Київській духовній академії провели форум, присвячений зв’язку духовної і світської освіти

У Київській духовній академії 23 жовтня відбулася X Міжнародна науково-практична конференція «Духовна і світська освіта: історія взаємин – сучасність – перспективи».

Науковий форум відбувся на базі Київських духовних шкіл. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Цього року захід присвячений 100-річчю від дня смерті видатного вітчизняного патролога, випускника і викладача Київської духовної академії Сергія Леонтійовича Єпіфановича.

Пленарне засідання відбулось в актовому залі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Президію засідання склали керуючий справами УПЦ, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, ректор КДАіС єпископ Білогородський Сильвестр, перший проректор КДА протоієрей Сергій Ющик, проректор з науково-богословської роботи КДА Володимир Бурега та проректор з навчально-методичної роботи ієромонах Філарет (Волошин).

Відкриваючи конференцію ректор КДАіС єпископ Сильвестр привітав учасників з ювілеєм – адже цей науковий форум відбувається вже десять років поспіль.

Митрополит Антоній озвучив вітальний адрес учасникам та гостям конференції Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, після чого презентував доповідь «Внесок Київської духовної академії в розвиток патрології як навчальної та наукової дисципліни».

Завершилося пленарне засідання виступом доктора історичних наук, доктора церковної історії, професора Православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету Сухової Наталії Юріївни, яка розповіла про Київську духовну академію в епоху Великих реформ і контрреформ (за листам учнів та учнів) у 2-й половині ΧΙΧ століття.

Після пленарного засідання конференція продовжила роботу у 6 секціях: «Біблеїстика та богослов’я: історичний досвід та сучасні виклики», «Історичний шлях Православ’я на Русі», «Церковно-практичні дисципліни: історичний досвід та перспективи», «Студентська наука в духовній школі: богослов’я та біблеїстика», «Студентська наука в духовній школі: церковно-історичні дисципліни», «Студентська наука в духовній школі: церковно-практичні дисципліни».