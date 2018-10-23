У Луцьку відзначили Собор Волинських святих

У день пам’яті Собору Волинських святих, 23 жовтня, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив чин освячення храму та Божественну літургію у Кафедральному соборі Луцька.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Богослужіння відбулося у нижньому храмі Кафедрального собору, який освятили на честь святого апостола Андрія Превозванного.

Будівництво Кафедрального собору всіх святих землі Волинської триває у Луцьку вже майже двадцять років. Камінь у фундамент споруди заклали у 1998 році. Храм споруджується на честь 1000-ліття Волинської єпархії в Луцьку. За проектом, він розрахований на три тисячі вірян. Тим часом у нижньому храмі Кафедрального собору вже відбуваються богослужіння.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель УПЦ звернувся до пастви зі словом проповіді.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православної Церкви.

Після Божественної літургії священнослужителі звершили молебень Собору Волинських святих.

Наприкінці богослужіння Блаженніший Архіпастир привітав вірних зі святом та благословив усіх.