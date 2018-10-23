Митрополит Елладської Церкви уточнив повноваження Константинопольського Патріархату щодо надання автокефалії

Митрополит Пірейський Серафим (Елладська Православна Церква) уточнив повноваження Константинопольського Патріархату.

Як повідомляє «Седмиця» з посиланням на «Ромфея», митрополит підкреслив першість честі Константинопольського Патріарха й обґрунтоване право «почесного головування на Вселенському Соборі та координації Православних Церков».

Він вважає, що Константинополь має право надавати автокефалію або автономію за зверненням канонічної церковної структури, маючи на увазі затвердження їх майбутнім Вселенським Собором. Цей принцип дійсний, оскільки досі немає іншої всеправославно затвердженої процедури.

Суперечки про те, якою має бути ця процедура, йдуть вже понад 50 років. Вона мала б включати три елементи: прохання структури, яка прагне автокефалії; згода материнської Церкви; схвалення інших автокефальних Церков. Тим самим Константинополь має канонічне право надавати автокефалію, але лише в тому випадку, коли канонічна структура того просить.

У ситуації з Україною цей принцип не працює, оскільки передана в 1686 році Патріархом Діонісієм IV Московському Патріархату Київська митрополія — це єдина в сьогоднішній Україні канонічна структура, і вона не хоче автокефалії.

Митрополит Серафим вважає, що автокефалія церковної структури в Україні потрібна Порошенкові, Верховній Раді України, УПЦ КП і УАПЦ.

Владика Серафим сказав, що направлення двох екзархів у Київ і рішення про дарування автокефалії Православної Церкви України без уточнення, хто саме є її одержувачем — не враховують Українську Православну Церкву.

Він вважає, що право Константинополя відкликати рішення УПЦ щодо глави УПЦ КП Філарета (Денисенка) заслуговує особливо критичного аналізу з позицій канонічного права.

Митрополит Серафим підсумував: «канонічне право переглянути справу ченця Філарета Денисенко, розглянуте Патріаршим Собором Московського Патріархату, має лише Вселенський Собор, тим більше, що в своєму листі Патріарху Московському Алексію № 1203 від 29. 08. 1999 поважний Вселенський Патріарх погоджується з винесеним рішенням».