У РПЦ заявили про вихід із Міжнародної комісії з богословського діалогу між РКЦ і Православними Церквами

Папа Римський прийняв на особистій аудієнції голову Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополита Іларіона (Алфєєва), який напередодні виступив на черговому пленарному засіданні XV Генеральної асамблеї Синоду єпископів, що проходила у Ватикані.

Як повідомляє "Сибірська католицька газета", митрополит Іларіон поінформував Папу Римського про те, що Руська Православна Церква припиняє свою роботу в складі Змішаної міжнародної комісії з богословського діалогу між Римо-Католицькою і Православною Церквами, що пов'язано з ситуацією, яка склалася у взаєминах Московського та Константинопольського Патріархатів.

Митрополит Іларіон виклав позицію своєї Помісної Церкви щодо цього питання і передав Папі текст постанови Священного Синоду РПЦ про розірвання Євхаристійного спілкування з Константинополем, прийнятого в Мінську.

За словами митрополита, двосторонні відносини між Римо-Католицькою Церквою та Руською Православною Церквою будуть розвиватися і надалі.