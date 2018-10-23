Патріарх Варфоломій заявив, що він не відступить у питанні надання автокефалії Церкві в Україні

Константинопольський патріарх Варфоломій, виступаючи на зустрічі з грецькою діаспорою Стамбула в неділю заявив, що не має наміру відступати в питанні надання автокефалії церкві в Україні.

За його словами, це має бути зроблено, попри заперечення Руської Православної Церкви, повідомляє російське інформагентство.

Патріарх Варфоломій підкреслив, що патріархат вирішує українську церковну проблему на основі права, наданого йому канонами священних Соборів, що є для всіх православних віруючих обов'язковими.

За словами Патріарха Варфоломія, Константинопольський патріархат діє на підставі церковних канонів і бореться, щоб врятувати православ'я від небезпеки націоналізму, зберегти православну світову культуру.