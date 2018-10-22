Хвилястий папуга на Валаамі навчився "молитися "

Хвилястий папуга, який живе близько Кавказького скиту на Валаамі, навчився вимовляти Іісусову молитву.

«З дитячою простотою, славить і молиться Богу. Ось приклад. І в нерозумних створінь Божих, є чому часом повчитися!» — йдеться на сторінці Валаамського монастиря у соцмережі «Facebook».

— Батюшка йому сказав: Скажи: «Господи, Іісусе Христе, Сине Божий, прости мене грішного», – він так і сказав... Так і каже, — розповіли в обителі про папугу.

У монастирі нагадали, що як співається у Псалмі 150: «Всяке дихання нехай хвалить Господа».

«Всяке творіння своїм існуванням, своїм життям прославляє Бога», — зазначили в обителі.