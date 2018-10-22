У РПЦ назвали умову відновлення стосунків із Константинополем

Єдиною можливістю для початку діалогу Руської Церкви з Константинопольським Патріархатом може бути усвідомлення ним помилковості своїх дій в Україні та вибачення за них.

Про це сказав глава Патріаршої прес-служби священик Олександр Волков, повідомляє сайт журналу "Фома" з посиланням на російські ЗМІ.

— Шлях, на який став Константинополь, може стати дуже важким для всього світового Православ'я і для віруючих в Україні. Але важка ситуація може дуже швидко вирішитися, якщо Константинополь встане на шлях діалогу, — сказав отець Олександр у понеділок 22 жовтня.

При цьому, як пояснив священик, єдиною можливістю для початку такого діалогу може бути «усвідомлення хибності своїх дій Константинопольським Патріархатом і принесення вибачень за ті дії, які вже завдали істотної шкоди всьому світовому Православ'ю».

Як зауважив глава Патріаршої прес-служби, своїми "самочинними діями" на чужій для нього канонічній території Константинополь підтримує громадянський і релігійний конфлікт в Україні.

— Не було ніякого — ні публічного, ні непублічного — засудження дій розкольників на території України... Таким чином, ми можемо розуміти, що Константинопольський Патріархат солідаризується з усіма політичними заявами Філарета, зі всіма діями його послідовників, висвячених ним священнослужителів. Що вони підтримували і підтримують громадянське протистояння в Україні, утиск канонічних громад на її території. Оскільки все це не було засуджено Константинопольським Патріархатом, то можна зробити прямий висновок, що все це ним підтримується, — сказав представник Руської Церкви.

При цьому священик впевнений, що «абсолютна більшість священнослужителів Української Православної Церкви підтримували, підтримують і будуть підтримувати свою рідну Церкву, яка для них є матір'ю і в якій вони отримали своє духовне народження».