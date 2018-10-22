Керуючий справами УПЦ взяв участь в урочистостях Болгарської Православної Церкви

Керуючий справами УПЦ, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній взяв участь в урочистостях з нагоди 50-річчя від дня народження митрополита Русенського Наума (Болгарська Православна Церква) у місті Русе (Болгарія).

Владика Антоній привітав митрополита Наума з ювілеєм і вручив йому орден преподобних Антонія і Феодосія Печерських І ступеня. Про це повідомляється на сайті Бориспільської єпархії УПЦ.