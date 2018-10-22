У Голосіївському монастирі відзначать 30-річчя з дня блаженної кончини монахині Аліпії
14:56, 22 жовтня 2018Православ`я
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30 жовтня — День пам'яті матушки Аліпії / goloseevo.com.ua
У вівторок, 30 жовтня, виповнюється 30 років з дня блаженної кончини монахині Аліпії.
Цього дня у Голосіївському монастирі столиці буде звершуватися Божественна Літургія, яку очолить Блаженніший Митролит Онуфрій, повідомляється на сайті обителі.
"Всі бажаючі подякувати матінці за надану допомогу або попросити її святих молитов можуть прийти з 28 до 31 жовтня, доступ до чесних її останків буде цілодобово", - розповіли у монастирі.
На честь 30-річчя кончини черниці Аліпії Голосіївський монастир також видав унікальну книгу про чудеса і зцілення за її святими молитвами.
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