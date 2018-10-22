этот материал доступен на русском

У Голосіївському монастирі відзначать 30-річчя з дня блаженної кончини монахині Аліпії

14:56, 22 жовтня 2018
Православ`я
2709 0
30 жовтня — День пам'яті матушки Аліпії / goloseevo.com.ua

Цього дня у Голосіївському монастирі столиці буде звершуватися Божественна Літургія, яку очолить Блаженніший Митролит Онуфрій, повідомляється на сайті обителі.

"Всі бажаючі подякувати матінці за надану допомогу або попросити її святих молитов можуть прийти з 28 до 31 жовтня, доступ до чесних її останків буде цілодобово", - розповіли у монастирі.

На честь 30-річчя кончини черниці Аліпії Голосіївський монастир також видав унікальну книгу про чудеса і зцілення за її святими молитвами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter