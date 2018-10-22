У Голосіївському монастирі відзначать 30-річчя з дня блаженної кончини монахині Аліпії

У вівторок, 30 жовтня, виповнюється 30 років з дня блаженної кончини монахині Аліпії.

Цього дня у Голосіївському монастирі столиці буде звершуватися Божественна Літургія, яку очолить Блаженніший Митролит Онуфрій, повідомляється на сайті обителі.

"Всі бажаючі подякувати матінці за надану допомогу або попросити її святих молитов можуть прийти з 28 до 31 жовтня, доступ до чесних її останків буде цілодобово", - розповіли у монастирі.

На честь 30-річчя кончини черниці Аліпії Голосіївський монастир також видав унікальну книгу про чудеса і зцілення за її святими молитвами.