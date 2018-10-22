Предстоятель УПЦ закликав православних шанувати ікони, які нагадують нам про Бога

Розповідаючи під час своєї проповіді у Києво-Печерській лаврі про єресь іконоборства та VII Вселенський Собор, Блаженніший Митрополит Онуфрій пояснив його головне рішення: «вшановуючи образ, ми вшановуємо Першообраз».

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Архіпастир навів простий приклад із фотографією: «Людина десь далеко… Згадує про маму, дістає фотографію своєї матусі, цілує фотографію… Але ніхто не скаже, що син мамину фотографію вважає за маму. Він віддає шану не фотографії, а мамі. Розумна людина знає, що фотографія просто нагадування синові про його матір. Так і ікона є нагадуванням людині про Бога…».

Блаженніший Митрополит Онуфрій також пригадав вислів святих отців про те, що є кілька різновидів богослов’я: богослов’я в буквах — Біблія, богослов’я в архітектурі — храми, богослов’я у фарбах — іконопис.

«Ніхто не каже, що поцілувавши Біблію, ми вклоняємося ідолу, тому що в Біблії — нагадування про Бога, тому що там велика фотографія нашого Бога, — додав Владика. — Так само іконопис — …беруть дошки і фарби і накладають християнські символи, що нагадують нам про спасіння, про вічне життя».

Тому, як закликав наостанок Предстоятель, «вклоняймося іконам і шануймо їх як ті предмети, які приводять наш розум до Першообразів — до Бога, до святих угодників Божих, до Таїнств нашого Небесного життя».