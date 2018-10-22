Посол США відвідала Святогірську лавру

Посол США Марі Йованович ознайомилася із соціальною роботою Святогірської лаври – наданням допомоги біженцям.

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович 21 жовтня побувала у Свято-Успенській Святогірській лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт обителі.

Керівника американської дипломатичної місії в Україні супроводжували політичний радник посольства США Девід Холмс, регіональний координатор держдепартаменту США допомоги біженцям Джонатан Хейліс, а також в.о. міського голови, секретар Святогірського міської ради Тетяна Василівна Божко.

Пані Посол відвідала Святогірську лавру, щоб ознайомитися з її діяльністю із допомоги вимушеним переселенцям, які постраждали від конфлікту на Сході України.

Намісник монастиря митрополит Святогірський Арсеній зустрів гостей у дворі обителі та провів коротку екскурсію. Зокрема владика розповів про історію давньої обителі, а також новітні її сторінки – відновлення Успенського собору, повернення Святогірської ікони Божої Матері, святині монастиря і угодників Божих, що тут трудилися, мощі яких покояться у соборі.

Окремо намісник ознайомив гостей із соціальною роботою Лаври, наданням допомоги біженцям. Також делегація відвідала Лаврський музей.