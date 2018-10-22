этот материал доступен на русском

У Луцьку тисячі православних пройшли хресною ходою у день всіх святих землі Волинської

11:39, 22 жовтня 2018
Православ`я
2826 0
Віряни під час ходи підносили молитви про збереження єдності Христової Церкви / volyn.church.ua

Духовенство та тисячі православних лучан пройшли містом 9 кілометрів – від Свято-Покровського храму до кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської, повідомляє сайт Волинської єпархії УПЦ. 

/ volyn.church.ua

Ходу очолив єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.

/ volyn.church.ua

Віряни під час ходи підносили молитви про збереження єдності Христової Церкви та про мир в Україні. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter