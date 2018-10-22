У Луцьку тисячі православних пройшли хресною ходою у день всіх святих землі Волинської
11:39, 22 жовтня 2018Православ`я
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Віряни під час ходи підносили молитви про збереження єдності Христової Церкви / volyn.church.ua
З нагоди свята всіх святих землі Волинської 21 жовтня вулицями Луцька пройшла традиційна хресна хода УПЦ.
Духовенство та тисячі православних лучан пройшли містом 9 кілометрів – від Свято-Покровського храму до кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської, повідомляє сайт Волинської єпархії УПЦ.
Ходу очолив єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.
Віряни під час ходи підносили молитви про збереження єдності Христової Церкви та про мир в Україні.
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