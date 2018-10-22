У Луцьку тисячі православних пройшли хресною ходою у день всіх святих землі Волинської

З нагоди свята всіх святих землі Волинської 21 жовтня вулицями Луцька пройшла традиційна хресна хода УПЦ.

Духовенство та тисячі православних лучан пройшли містом 9 кілометрів – від Свято-Покровського храму до кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської, повідомляє сайт Волинської єпархії УПЦ.

Ходу очолив єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.

Віряни під час ходи підносили молитви про збереження єдності Христової Церкви та про мир в Україні.