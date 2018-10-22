Митрополит Онуфрій розповів, що робити, якщо душевний розум помирає

Якщо людина буде молитися, як наїнська вдова, то Господь воскресить наш розум душі, і ми віднайдемо до Нього шлях.

Про це Блаженніший Митрополит Онуфрій сказав під час проповіді у Києво-Печерській лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель розповів про духовний зміст євангельської історії, як Іісус Христос воскресив померлого сина наїнської вдови (Лк. 7: 11-17), і зауважив, що коли на душі важко, ми повинні згадати наїнську вдову і так само старанно молитися.

Архіпастир нагадав, що в кожної людини є душа, яка є образом Божим. Душа має розум, та «буває так, що цей розум вже помер або близький до смерті». Владика пояснив свої слова: «Це буває, коли, людина не здатна бачити Бога, розуміти волю Божу, знаходити шляхи, яким людина має йти, щоб наближатися до Христа».

За словами Митрополита Онуфрія, лише за допомогою власної молитви можна дізнатися, здоровий чи близький до смерті розум нашої душі.

«Якщо молитва наповнена розумінням того, що ми знаходимося перед лицем Божим, що Бог є все, а ми ніщо, що ми живемо дарами Божими, тоді наша душа жива. Але якщо молитва холодна, похмура, глуха, коли ми не розуміємо, що говоримо, то це свідчить про те, що розум наш хворий або при смерті, або помер», — пояснив Блаженніший владика.

Що ж робити в тому разі, якщо наш душевний розум «помирає»? Предстоятель порадив згадати наїнську вдову — і стати на старанну молитву, навіть якщо нам це дуже важко.

«Якщо ми будемо змушувати себе молитися, то обов’язково Господь прийде до нас, торкнеться нашого розуму, — і він одужає. Це може статися миттєво, Господь торкнувся — і людина ожила… Відчула, що грішна, що потрібно каятися і просити прощення в Господа. Але найчастіше буває, що… людина, як крижинка: молиться, молиться і поступово відтає, відтає — і оживає. Якщо людина буде старанно молитися, як наїнська вдова, то Господь воскресить її розум», — підкреслив Блаженніший Митрополит Онуфрій.