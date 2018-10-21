Молитися Богу можна не тільки на Афоні - Митрополит Іларіон

Після припинення євхаристичного спілкування РПЦ з Константинополем віруючі канонічної території Руської Православної Церкви можуть їздити на Святу Гору, відвідувати афонські монастирі, але брати участь у таїнствах – сповідатися і причащатися – там не мають.

Про це заявив глава Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Іларіон (Алфєєв) в інтерв'ю російським ЗМІ.

При цьому митрополит зазначив, що "для порятунку душі віруючих не обов'язково відвідувати Гору Афон" і порадив православним звернути увагу на інші святі місця.

«Хочу нагадати віруючим людям, що молитися Богу і рятувати свою душу можна не тільки на Афоні. "Спасіння не від місця", – говорить святитель Феофан Затворник. Можливо, обставини, що склалися, спонукають когось здійснити паломництво на "північний Афон" – до Валаамської або Соловецької обителі, до інших святинь нашої землі, познайомитися із руською чернечою традицією, взяти участь у Літургії, сповідатися і причаститися святих Христових Таїн у цих храмах і обителях», - сказав владика Іларіон.

Також він розповів про те, як Церква планує опікуватися віруючими на території Константинопольського Патріархату.

«Наші вірні, котрі живуть поза межами канонічної території Руської Православної Церкви, відвідували парафії Константинопольського Патріархату майже по всьому світу. Але в більшості країн існують храми й інших Помісних Церков, тому у них є альтернатива», - сказав митрополит Іларіон.

При цьому він зазначив, що більш складне становище у віруючих РПЦ, які проживають на території Туреччини і належать до відання Константинополя, Родосі, Криті та інших грецьких островах Додеканеса в Егейському морі.

«Після того, як Константинопольський Патріархат солідаризувався з розкольниками і тим самим сам опинився в розколі, вони залишилися без пастирської опіки. Ця проблема сьогодні гостро стоїть на порядку денному. Ми вже отримуємо листи від віруючих, які запитують: а що ж нам робити? Будемо думати, як вирішити цю проблему», - сказав митрополит Іларіон.