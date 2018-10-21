На Тернопільщині віряни УПЦ будують нову церкву замість захопленої

У суботу, 20 жовтня, у с. Башуки Кременецького району Тернопільської області відбулося закладання наріжного каменя нового храму на честь святого Архистратига Божого Михаїла.

Чин закладки церкви звершив митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій у співслужінні собору духовенства благочиння, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт Тернопільської єпархії.

"Побудувати новий храм селяни вирішили після того, як місцева церква була захоплена представниками УПЦ КП 14 червня 2015 року. Відтоді й дотепер православна громада Башуків змушена звершувати богослужіння у пристосованому приміщенні – домовому храмі. Минулого року правлячий архієрей митрополит Сергій відвідав Архангело-Михайлівську громаду, очолив Божественну літургію та освятив земельну ділянку під будівництво майбутнього храму", - розповіли у Тернопільській єпархії.

Після звершення чину закладки керуючий Тернопільською єпархією звернувся зі словом до місцевої громади. Владика подякував жителям села і благодійникам, які підтримали благе починання та побажав успіхів у цій спасительній справі.