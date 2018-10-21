Вийшло відео з унікальними видами печер і підземних храмів Києво-Печерської лаври

Братія Києво-Печерської лаври підготувала відео з унікальними видами печер і підземних храмів обителі.

У рік, коли святкується 30-річчя з дня відновлення чернечого життя у Святій Печерській обителі, з благословення Намісника Лаври митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла було підготовлено відео, у якому можна побачити лаврські печери з мощами святих, печерні храми, комплекс монастирських храмів, розташованих на території обителі, а також стародавні друковані видання з фондів монастирської бібліотеки, повідомляється на сайті Лаври.

У відеофільмі кадри йдуть один за іншим на фоні молебню з Акафістом Всім преподобним Печерським, який співає братський хор Києво-Печерської лаври під керівництвом регента архімандрита Геронтія (Борисевича). Фото надано насельником монастиря ієродияконом Ісаакієм (Пономарьовим). Відеозйомка та монтаж Гавриїла Загороднього.

"Цей фільм буде цікавий насельникам Києво-Печерської лаври, численним парафіянам і прочанам, які щодня приходять до Печерського монастиря на Київських пагорбах з молитвами до преподобних отців", - повідомляють творці.