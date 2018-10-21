У Києво-Печерській лаврі святкують день пам’яті святих отців VII Вселенського Собору

У день пам’яті святих отців VII Вселенського Собору, 21 жовтня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. Блаженніший Владика пояснив вірним буквальне та духовне значення чуда воскрешення Господом сина наїнської вдови, розповів про молитву, яка є показником духовного стану людини, та про шанування ікон, що захищали отці VII Вселенського Собору, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православної Церкви.

Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив дві хіротонії: ієрейську – над кліриком храму прп. Сергія Радонезького 1-го Дарницького благочиння дияконом Іоанном Савченком та дияконську – над випускником Київської духовної академії Іллею Дудою.