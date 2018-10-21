До Ізюма прибув Всеукраїнський хресний хід з трьома святинями
16:41, 21 жовтня 2018Православ`я
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До Ізюма прибув Всеукраїнський хресний хід з трьома святинями / izum.church.ua
Вчора, 20 жовтня, у Вознесенський кафедральний собор міста Ізюм прибув Всеукраїнський хресний хід на честь 1030-річчя Хрещення Русі з іконами і частками мощей рівноапостольного князя Володимира, апостола Андрія Первозванного і великої княгині Ольги.
Святині та паломників хресного ходу зустрів митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей з духовенством кафедрального собору. Про це повідомляє сайт Ізюмської єпархії УПЦ.
Після зустрічі було звершено всеношну, яке очолив митрополит Єлисей у співслужінні кліриків собору.
Після закінчення богослужіння митрополит виголосив проповідь, після чого дав святительське благословення.
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