До Ізюма прибув Всеукраїнський хресний хід з трьома святинями

Вчора, 20 жовтня, у Вознесенський кафедральний собор міста Ізюм прибув Всеукраїнський хресний хід на честь 1030-річчя Хрещення Русі з іконами і частками мощей рівноапостольного князя Володимира, апостола Андрія Первозванного і великої княгині Ольги.

Святині та паломників хресного ходу зустрів митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей з духовенством кафедрального собору. Про це повідомляє сайт Ізюмської єпархії УПЦ.

Після зустрічі було звершено всеношну, яке очолив митрополит Єлисей у співслужінні кліриків собору.

Після закінчення богослужіння митрополит виголосив проповідь, після чого дав святительське благословення.