Антіохійський і Сербський Патріархи закликали Патріарха Варфоломія відновити діалог з РПЦ

Предстоятелі Антіохійської та Сербської Церков закликали Вселенського Патріарха Варфоломія відновити діалог з Руською Православною Церквою, щоб уникнути ескалації конфлікту всередині православного світу.

Спільна декларація Патріарха Антіохійського Іоанна Х і Сербського Іринея була підписана у Белграді 19 жовтня, в останній день мирного візиту Патріарха Іоанна до СПЦ. Її текст опублікований вчора на офіційному сайті Сербського патріархату, повідомляє "Благовіст-інфо".

У спільному документі першоієрархи двох помісних Церков торкаються цілого ряду проблем, що стоять перед Православною Церквою у сучасному світі, зокрема, важкого становища православних віруючих на Близькому Сході, а також у Косові і Метохії.

Окремий пункт декларації присвячений юрисдикційному конфлікту в Катарі, який став причиною розриву спілкування між Антіохійським та Єрусалимським патріархатом.

Заключна частина декларації повністю присвячена ситуації, що склалася навколо української автокефалії.

«Якщо небезпечна ситуація у православному світі, яка виникла внаслідок подій навколо України, триватиме, вона неминуче призведе до тривалого розподілу між членами Православної Церкви, – пишуть Патріархи Іоанн та Іриней. – Це згубно позначиться на узах світу всередині православної повноти і на православне свідчення в сучасному світі».

"Тому, зважаючи на гостру необхідність уникнути подальшої ескалації нинішньої кризи, Сербський і Антіохійський Патріархи звертаються до свого брата Всевятішого Вселенського Патріарха із закликом відновити братський діалог з Руською Православною Церквою, аби – з братньою допомогою і участю всіх інших предстоятелів помісних православних автокефальних Церков – вирішити конфлікт між Константинопольським і Московським патріархатами і відновити узи світу в Православній Церкві", - ідеться у декларації двох патріархів.