Напередодні дня пам'яті святих отців VII Вселенського Собору Митрополит Онуфрій очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі
22:19, 20 жовтня 2018Православ`я
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Предстоятель УПЦ очолив всеношну в Києво-Печерській лаврі / news.church.ua
Напередодні дня пам'яті святих отців VII Вселенського Собору, 20 жовтня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всеношну у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Завтра митрополит Онуфрій очолить Божественну літургію у цьому ж храмі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Початок богослужіння о 8.30.
Предстоятель УПЦ очолив всеношну в Києво-Печерській лаврі / news.church.ua
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