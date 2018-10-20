Напередодні дня пам'яті святих отців VII Вселенського Собору Митрополит Онуфрій очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі

Напередодні дня пам'яті святих отців VII Вселенського Собору, 20 жовтня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всеношну у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Завтра митрополит Онуфрій очолить Божественну літургію у цьому ж храмі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. Початок богослужіння о 8.30.

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