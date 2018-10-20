Церковну кризу в Україні використовують для «чорного піару» - думка православного колумніста

Входження Константинопольського Патріархату в Україну використовується під реалізацію стратегії «гри на добивання» - емоційного впливу на аудиторію, коли звичний плин церковного життя порушено.

Таку думку висловив відомий православний колумніст Андрій Рогозянський у статті «Що писали в інтернеті у 1812 році про вторгнення Наполеона?» на сайті журналу «Фома».

«Мета «гри на добивання»- використовувати вразливе становище опонента для досягнення переваг над ним. «Дипломатію» або «політику керівництва» найпростіше піддати нібито нищівній критиці. Правильно оцінити таке здатний той, хто володіє відповідними знаннями, досвідом, здібностями до логіки, до абстрактного мислення та інтерпретації подій і фактів», - зазначає автор.

Водночас він зазначає, що «змінити значення узагальнених понять у масовій свідомості неважко. Досить затвердити знецінююче [...], повторюючи по можливості частіше і в категоричній формі».

При цьому він констатує, що «ніякого чаклунства насправді немає. Механіка масової свідомості до одноманітності передбачувана».