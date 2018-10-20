У Білорусі презентували збірник, присвячений євангельським образам Іісуса Христа

У Національній бібліотеці Білорусі 16 жовтня в рамках роботи круглого столу «Сучасні біблійні дослідження» відбулася презентація російськомовного видання збірника доповідей V Міжнародного Східноєвропейського симпозіуму дослідників Нового Завіту «Євангельські образи Господа Іісуса Христа у церковній традиції і біблійній науці».

Симпозіум був організований Східноєвропейської комісією Товариства дослідників Нового Завіту (Eastern European Liaison Committee of Studiorum Novi Testamenti Societas) і проходив у вересні 2010 року на базі Мінського міжнародного освітнього центру імені Йоханнеса Рау. Про це повідомляє сайт Християнського освітнього центру.

На симпозіумах обговорювалися різні питання новозавітної герменевтики та екзегетики, у тому числі в еклезіологічному та літургійному контекстах.

Мінський симпозіум був присвячений вивченню існуючих підходів до дослідження Євангельських образів Іісуса Христа у світлі східних і західних богословських традицій.

На симпозіумі було представлено десять пленарних доповідей, які висвітлюють різні аспекти Євангельського образу Іісуса Христа, його осмислення в біблійній науці, церковній традиції та культурному сприйнятті як Сходу, так і Заходу.

Російськомовна версія збірника була підготовлена до друку під науковим керівництвом професора Санкт-Петербурзького державного університету і Санкт-Петербурзької духовної академії А. А. Алексєєва і побачила світ у Видавничому центрі БГУ.