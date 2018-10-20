У новому титулі глава УПЦ КП заявлений, як священноархімандрит Київської і Почаївської Лавр

Священний Синод Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) змінив правила титулування предстоятеля УПЦ КП, затвердивши повну та скорочені форми титулу.

Про це повідомив прес-секретар УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря), пише "Капітал".

"Священний Синод змінив правила титулування Предстоятеля Київського Патріархату. Відтепер існують його повний офіційний титул та скорочені його варіанти, які використовуються у повсякденному житті й богослужінні та у відносинах з іншими Помісними Церквами", — написав архієпископ Євстратій на своїй сторінці у соцмережі фейсбук у суботу.

За його словами, повний офіційний титул предстоятеля УПЦ КП звучить так: «Святійший і Блаженнійший (ім’я), Архієпископ і Митрополит Києва – Матері міст Руських, Галицький, Патріарх всієї Руси-України, Свято-Успенських Києво-Печерської та Почаївської Лавр Священноархімандрит».

Скорочений титул має наступну форму: «Святійший (ім’я), Патріарх Київський і всієї Руси-України», повідомив архієпископ Євстратій.

«У відносинах з іншими Помісними Православними Церквами допустимою формою є «Блаженнійший Архієпископ (ім’я), Митрополит Київський і всієї Руси-України“», — пояснив архієпископ.

Згідно з рішенням Синоду УПЦ КП, опублікованому на сайті Церкви, для предстоятеля УПЦ Київського патріархату вводяться повна та скорочені форми титулу «у зв'язку із змінами, які відбуваються в Українській православній церкві, з огляду на історичну традицію, практику помісних православних Церков та інші істотні обставини».