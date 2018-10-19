Болгарська Церква розгляне "українське питання" на найближчому Синоді

Болгарська православна церква (БПЦ) розгляне рішення синоду Руської православної церкви (РПЦ) про розрив відносин з Константинопольським патріархатом найближчим часом.

Про це у п'ятницю, відповідаючи на питання журналістів, повідомив патріарх Болгарський і митрополит Софійський Неофіт, передають російські ЗМІ.

"Ми ще не розглядали це питання [на засіданні синоду], але зробимо це найближчим часом", - сказав болгарський патріарх.

Раніше на засіданні синоду Болгарської православної церкви, який проходив з 3 по 4 жовтня, було прийнято рішення передати питання про намір Константинопольського патріарха Варфоломія надати автокефалію Україні на розгляд спеціальної комісії, а пропозицію митрополита Ловчанського Гавриїла "про скликання Всеправославного собору, який мав би вирішити це питання", було відхилено більшістю голосів.