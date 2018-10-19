Руська Православна Церква Закордоном припиняє євхаристійне спілкування з Константинополем

Руська Православна Церква Закордоном повністю припиняє євхаристійне спілкування з Константинополем.

Про це сказано у заяві Архієрейського Синоду Руської Православної Церкви Закордоном, опублікованій 18 жовтня на офіційному сайті РПЦЗ.

В опублікованому документі Синод РПЦЗ заявляє, що «євхаристійне спілкування з Константинополем на цей час неможливо» – як для архієреїв і духовенства, так і для мирян.

Таким чином, духовенство РПЦЗ не буде служити в парафіях Константинопольської Церкви, а мирянам не дозволяється причащатися у храмах Константинопольського Патріархату.

Повідомляється також, що Руська Зарубіжна Церква не буде брати участь ні в яких богословських церковних зборах, а також у діалогах, включно з регіональними асамблеями канонічних єпископів, які очолюють архієреї та священнослужителі Константинопольської Церкви.

Крім того, Синод РПЦЗ висловив підтримку Предстоятелю УПЦ Митрополиту Онуфрію.

«Українська Православна Церква, вручена архіпастирському піклуванню Блаженнішого митрополита Онуфрія та його побратимів-архіпастирів, що несе воістину сповідницьке служіння, залишається і сьогодні, як і після відомого Акту 1686 року, єдиною канонічною Церквою на цій благословенній Богом землі», - сказано у заяві ієрархів Руської Зарубіжної Церкви.