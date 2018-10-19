Фінляндська Церква Константинопольського патріархату не збирається переривати зв'язок з РПЦ

Фінляндська Православна Церква готова до конструктивних зв'язків із Руською Православною Церквою, незалежно від припинення євхаристійного спілкування.

Про це йдеться у Заяві архієрейського собору Фінляндської Православної церкви щодо церковної ситуації в Україні та рішення РПЦ про розірвання євхаристійного спілкування зі Вселенським патріархатом, опублікованій 17 жовтня на офіційному сайті ФПЦ.

«Руська Православна Церква розірвала євхаристійне спілкування з нашим патріархатом 15 жовтня. Рішення це одностороннє, прикре і гідне щирого жалю. Однак воно аж ніяк не нечуване, бо попереднього разк приймалося у 1996 році», - йдеться у Заяві архієрейського собору ФПЦ.

У Заяві підкреслюється, що «розрив євхаристійного спілкування зі Вселенським патріархатом не впливає на церковне життя російськомовних парафіян Церкви у Фінляндії, яка і надалі закликає всіх своїх православних чад, незалежно від їх культурної і мовної приналежності, брати участь у святих таїнствах».

«Архієрейський собор заявляє, що Фінляндська Православна Церква готова до конструктивних зв'язків з Руською Православною Церквою. Незалежно від припинення євхаристійного спілкування, ми висловлюємо надію на те, що непов'язані безпосередньо з літургійним життям культурне співробітництво та спільна з Руською Православною Церквою діяльність можуть бути продовжені», - заявили ієрархи Фінляндської Православної Церкви.

Крім того, архієрейський собор «вважає важливим особливо підкреслити братський дух і необхідність регулярного діалогу на всіх церковних рівнях як на місцях, так і в міжнародній перспективі».

Фінляндська Православна Церква - автономна Православна Церква. З 1921 по 1923 рік перебувала у юрисдикції Московського патріархату, з 1923 року — у юрисдикції Константинопольського патріархату.