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Створено сайт, присвячений святителю Димитрію Ростовському

06:06, 19 жовтня 2018
Православ`я
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Святий Димитрій Ростовський. Ікона. Кінець XVIII ст. / dimitryrostovsky.ru

У рамках проекту «Просвітницька мобільна виставка "Життя, праці і епоха митрополита Димитрія Ростовського"», спрямованого на популяризацію життя і творчої спадщини славетного ростовського владики-просвітителя, Спасо-Яковлевським Димитрієвим чоловічим монастирем Ростова Великого був створений сайт «Святитель Димитрій Ростовський: життя, праці, епоха».

Сайт має науково-популярну спрямованість. На цей час він містить загалом понад 50 розділів інформації, що стосується біографії та творчості святого Димитрія, а також значущих історичних і культурних подій і персоналій його часу, повідомляє "Монастирський вісник".

Сайт постійно поповнюється новими матеріалами, у тому числі - великою кількістю ілюстрацій і фотографій.

Поряд із повномасштабним варіантом сайту розроблена його версія для мобільних пристроїв.

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