Створено сайт, присвячений святителю Димитрію Ростовському

У рамках проекту «Просвітницька мобільна виставка "Життя, праці і епоха митрополита Димитрія Ростовського"», спрямованого на популяризацію життя і творчої спадщини славетного ростовського владики-просвітителя, Спасо-Яковлевським Димитрієвим чоловічим монастирем Ростова Великого був створений сайт «Святитель Димитрій Ростовський: життя, праці, епоха».

Сайт має науково-популярну спрямованість. На цей час він містить загалом понад 50 розділів інформації, що стосується біографії та творчості святого Димитрія, а також значущих історичних і культурних подій і персоналій його часу, повідомляє "Монастирський вісник".

Сайт постійно поповнюється новими матеріалами, у тому числі - великою кількістю ілюстрацій і фотографій.

Поряд із повномасштабним варіантом сайту розроблена його версія для мобільних пристроїв.