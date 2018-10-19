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Представники ОБСЄ ознайомилися з релігійною ситуацією в Одеському регіоні

00:35, 19 жовтня 2018
Православ`я
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Клірики Одеської єпархії УПЦ зустрілися з представниками моніторингової місії ОБСЄ / eparhiya.od.ua

У середу, 17 жовтня, клірики Одеської єпархії УПЦ зустрілися з представниками моніторингової місії ОБСЄ в Україні, щоб обговорити сучасний стан Української Православної Церкви на півдні Одеської області. Про це повідомляє "Православна Одеса".

Ситуацію прокоментували благочинний храмів Болградського округу протоієрей Стефан Турлак і настоятель Свято-Покровського собору Ізмаїла протоієрей Євгеній Поліщук.

"Представників ОБСЄ турбувало питання про випадки захоплення храмів або іншої агресії з боку радикально налаштованих угруповань. На що священнослужителі запевнили їх, що регіон відрізняється миролюбністю, глибокою відданістю Українській Православній Церкві, і люди, які тут живуть, ніколи не допустять захоплень своїх рідних храмів. Було підкреслено, що на півдні України вже понад двохсот років мирно уживаються представники різних національностей", - повідомили в Одеській єпархії УПЦ.

Також представники єпархії відзначили, що "протягом багатьох років відбуваються грабежі православних храмів Одещини", але жодна справа не була розкрита.

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