Представники ОБСЄ ознайомилися з релігійною ситуацією в Одеському регіоні.

У середу, 17 жовтня, клірики Одеської єпархії УПЦ зустрілися з представниками моніторингової місії ОБСЄ в Україні, щоб обговорити сучасний стан Української Православної Церкви на півдні Одеської області. Про це повідомляє "Православна Одеса".

Ситуацію прокоментували благочинний храмів Болградського округу протоієрей Стефан Турлак і настоятель Свято-Покровського собору Ізмаїла протоієрей Євгеній Поліщук.

"Представників ОБСЄ турбувало питання про випадки захоплення храмів або іншої агресії з боку радикально налаштованих угруповань. На що священнослужителі запевнили їх, що регіон відрізняється миролюбністю, глибокою відданістю Українській Православній Церкві, і люди, які тут живуть, ніколи не допустять захоплень своїх рідних храмів. Було підкреслено, що на півдні України вже понад двохсот років мирно уживаються представники різних національностей", - повідомили в Одеській єпархії УПЦ.

Також представники єпархії відзначили, що "протягом багатьох років відбуваються грабежі православних храмів Одещини", але жодна справа не була розкрита.