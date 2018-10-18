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Предстоятель УПЦ до дня пам’яті всіх святих землі Волинської відвідає Луцьк

22:48, 18 жовтня 2018
Православ`я
2007 0
Предстоятель УПЦ до дня пам’яті всіх святих землі Волинської відвідає Луцьк / volyn.church.ua

Блаженніший Митрополит Онуфрій з предстоятельським візитом відвідає місто Луцьк 23 жовтня - з нагоди дня пам’яті всіх святих землі Волинської, повідомляє сайт Волинської єпархії УПЦ.

"Запрошуємо усіх охочих розділити радість свята та спільної молитви", - ідеться у повідомленні прес-служби єпархії. 

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