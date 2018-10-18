На Покровських читаннях у Фінляндії представили результати досліджень життя і мученицької смерті царської сім'ї

У столиці Фінляндії 13-15 жовтня пройшли ІХ Міжнародні освітні Покровські читання. Захід проходить щорічно у жовтні і приурочений до престольного свята парафії Покрова Пресвятої Богородиці у Гельсінкі.

Цього року читання були присвячені темі «Християнський монарх: голова народу і син Церкви. До 100-річчя подвигу Царствених страстотерпців», повідомляє сайт Представництва Московського Патріархату у Фінляндії.

За традицією урочистості розпочалися 13 жовтня з вечірнього богослужіння у Покровському храмі Гельсінкі. Наступного дня, 14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці, була звершена Божественна літургія. Богослужіння очолив єпископ Богородський Іоанн.

По закінченні Літургії відбулося освячення води та хресний хід до берега Фінської затоки. Після повернення до храму було звершено славлення свята Покрови Пресвятої Богородиці та виголошені уставні многоліття.

У той же день у Російському центрі науки і культури в Гельсінкі відбулося відкриття ІХ Міжнародних освітніх Покровських читань. Форум відкрився вітальним словом протоієрея Віктора Лютика.

У перший день конференції були прочитані дев'ять доповідей, у яких вчені та богослови представили результати досліджень з історії монархії.

У рамках конференції вперше було представлено невідомий рукопис офіцера царського флоту І. А. Кірєєва «Нарис з Фінляндської революції 1918 року та взаємовідносин між Фінляндією і Росією», у якій історія громадянської війни в Фінляндії викладена очевидцем трагічних подій.

15 жовтня у роботі конференції взяли участь десять доповідачів, виступи викликали дискусію серед слухачів. У ході форуму відбулася презентація книги про старця Глинської пустині преподобного Серафима (Романцова).

На читаннях виступили близько 20 науковців, богословів, дипломатів з різних країн світу.