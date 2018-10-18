Митрополит Онуфрій висловив співчуття родичам загиблих внаслідок трагедії у Керчі

Блаженніший Митрополит Онуфрій висловив співчуття родичам загиблих внаслідок трагедії у Керченському політехнічному коледжі.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Біллю у моєму серці відізвалася звістка про загибель людей у Керчі. Молюся, щоб Всемилостивий Господь упокоїв душі загиблих, зцілив поранених, втішив серця та витер сльози їхніх близьких», - передає слова Предстоятеля УПЦ голова Інформаційно-просвітницького відділу єпископ Ніжинський і Прилуцький Климент.

Духовенство Феодосійської і Керченської єпархії УПЦ, на території якої сталася трагедія, надає необхідну допомогу постраждалим та їхнім сім’ям.

17 жовтня у кримському місті Керч на території Керченського політехнічного коледжу розпочалася стрілянина, потім вибух, внаслідок якого, за останніми даними, загинули 20 людей і ще 50 отримали поранення.