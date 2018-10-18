На Рівненщині освятили храм УПЦ на честь Успіння Божої Матері

Митрополит Сарненський і Поліський Анатолій 18 жовтня освятив новозбудований храм на честь Успіння Божої Матері в селі Лісове, що на Рівненщині.

Як повідомляє прес-служба Сарненської єпархії УПЦ, під час освячення митрополит Анатолій заклав мощі у святий Престол. Після освячення у храмі була звершена перша Божественна літургія архієрейським чином.

По завершенню літургії митрополит Анатолій виголосив проповідь на тему значення храму для православного християнина.