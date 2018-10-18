На Рівненщині освятили храм УПЦ на честь Успіння Божої Матері
16:25, 18 жовтня 2018Православ`я
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Освячення храму / sarny.church.ua
Митрополит Сарненський і Поліський Анатолій 18 жовтня освятив новозбудований храм на честь Успіння Божої Матері в селі Лісове, що на Рівненщині.
Як повідомляє прес-служба Сарненської єпархії УПЦ, під час освячення митрополит Анатолій заклав мощі у святий Престол. Після освячення у храмі була звершена перша Божественна літургія архієрейським чином.
По завершенню літургії митрополит Анатолій виголосив проповідь на тему значення храму для православного християнина.
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